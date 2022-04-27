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Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель

Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель Газпром нарушит свой действующий контракт с Болгарией, если остановит поток газа, поскольку страна оплатила поставки российского газа за апрель.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 12:07
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель

Газпром нарушит действующий контракт на поставки газа с Болгарией, если остановит его транспортировку, поскольку страна осуществила оплату за апрель.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр энергетики Болгарии Александр Николов.

По его словам, член ЕС и НАТО Болгария будет соблюдать рекомендацию Европейской комиссии, призывающей страны не платить за российский газ в рублях.

"Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдаются, ясно, что на данный момент природный газ используется больше как политическое и экономическое оружие в нынешней войне", - сказал Николов.

Балканская страна удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе за счет поставок из России по долгосрочному контракту, срок действия которого истекает в конце этого года. Николов сказал, что поставки газа потребителям по-прежнему гарантированы как минимум на месяц.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля.

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Версия на английском языке Energy minister: Bulgaria has paid for Russian gas deliveries for April

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