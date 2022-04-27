В Болгарии заявили, что "Газпром" прекратит поставки газа

Компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля.

Компания "Газпром Экспорт" официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минэнерго Болгарии.

"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", - говорится в заявлении министерства.

"После проведенного анализа со стороны государственной компании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура по оплате не соответствует действующему до конца года договору и несет значительные риски для болгарской стороны, в том числе проведение оплаты без получения газа от российской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго, БЭХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли действия по альтернативным договоренностям о поставке газа и решении проблем. В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено.