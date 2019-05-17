​Министр энергетики Азербайджана примет участие в мероприятии OPEC+

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов завтра отправится в Саудовскую Аравию по приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Сануси Баркиндо.

Как сообщает Report, министр примет участие в 14-м заседании совместного мониторингового комитета министров ОПЕК и вне ОПЕК, которое состоится 19 мая в Джидде.

На встрече будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти, будут представлены презентация о тенденциях развития мировой экономике и рынка нефти и отчет Совместной технической комиссии по итогам добычи в апреле.

В ходе визита также запланирован ряд двусторонних встреч.