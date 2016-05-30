Министр энергетики Албании: Ожидается, что Южный газовый коридор станет энергетической магистралью

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Албания претендует стать самым важным "хабом" Южного газового коридора (SGC).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом в ходе выступления на Парламентской Ассамблее НАТО заявил министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Гжикнури.

По его словам, его страна со следующего года станет поощрять источники ветряной и солнечной энергии: "Диверсификации энергии должна стать приоритетом НАТО. У нас есть возможности для диверсификации наших ресурсов, поэтому SGC очень важен для достижения наших целей. Ожидается превращение SGC в энергетическую магистраль”.

Д.Гжикнури отметил, что вопросы энергетики также являются вопросами безопасности: "Зависимость Европы от газа растет с каждым днем, что приводит к нестабильности и возникновению региональных конфликтов в странах с энергетическими источниками".