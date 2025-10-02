Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн
Энергетика
- 02 октября, 2025
- 13:33
Казахстан в 2026 году планирует добыть порядка 90 млн тонн нефти.
Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов в кулуарах XVI Евразийского форума KazEnergy.
"Цифра приблизительная, так как запланированы ремонты на крупных месторождениях. Ремонт - это сложный технологический процесс, тем более на таких гигантских месторождениях, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Если ремонты пройдут на трех месторождениях, то, естественно, это повлияет на общую картину добычи", - сказал Аккенженов.
Отметим, что правительство страны ожидает добычу нефти в Казахстане по итогам 2025 года на уровне 96,2 млн тонн. В 2024 году в стране добыто 87,7 млн тонн нефти.
Последние новости
14:04
Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континентаДругие страны
14:01
Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территориюДругие страны
13:55
Фото
Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНОДругие
13:53
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяцаИКТ
13:47
Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридореФинансы
13:43
В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборовВ регионе
13:38
Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и МолдовойВ регионе
13:33
Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тоннЭнергетика
13:32