Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 13:33
    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Казахстан в 2026 году планирует добыть порядка 90 млн тонн нефти.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов в кулуарах XVI Евразийского форума KazEnergy.

    "Цифра приблизительная, так как запланированы ремонты на крупных месторождениях. Ремонт - это сложный технологический процесс, тем более на таких гигантских месторождениях, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Если ремонты пройдут на трех месторождениях, то, естественно, это повлияет на общую картину добычи", - сказал Аккенженов.

    Отметим, что правительство страны ожидает добычу нефти в Казахстане по итогам 2025 года на уровне 96,2 млн тонн. В 2024 году в стране добыто 87,7 млн тонн нефти.

    Казахстан нефть добыча Ерлан Аккенженов
    Minister: Oil production in Kazakhstan in 2026 to be approximately 90M tons

    Последние новости

    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    14:01

    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

    Другие страны
    13:55
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    13:53

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

    ИКТ
    13:47

    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    13:43

    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    В регионе
    13:38

    Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

    В регионе
    13:33

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    13:32

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    Лента новостей