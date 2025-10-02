Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

Казахстан в 2026 году планирует добыть порядка 90 млн тонн нефти.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов в кулуарах XVI Евразийского форума KazEnergy.

"Цифра приблизительная, так как запланированы ремонты на крупных месторождениях. Ремонт - это сложный технологический процесс, тем более на таких гигантских месторождениях, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Если ремонты пройдут на трех месторождениях, то, естественно, это повлияет на общую картину добычи", - сказал Аккенженов.

Отметим, что правительство страны ожидает добычу нефти в Казахстане по итогам 2025 года на уровне 96,2 млн тонн. В 2024 году в стране добыто 87,7 млн тонн нефти.