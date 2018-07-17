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    Министр: Азербайджан успешно сотрудничает в рамках ОПЕК +

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Падение нефтяных цен на мировом рынке стало  печальной  новостью для нас, но в этом есть и положительный момент. Мы поняли, что цены на нефть не всегда стабильны и начали инвестировать в ненефтяной сектор, проводить реформы".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая в рамках Бакинской летней энергетической школы при Университете АДА.

    "Мы продолжим реформы. За последние несколько лет мы добились определенных успехов. Второй вопрос связан с сотрудничеством в рамках ОПЕК+. С декабря 2016 года мы успешно сотрудничаем в этом формате, чтобы цены на нефть оставались стабильными", - сказал министр. 

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