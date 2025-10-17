Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    • 17 октября, 2025
    • 19:29
    Министр: Азербайджан - потенциальный союзник Мальдив в развитии зеленой энергетики

    Частные компании из Азербайджана могли бы стать надежными союзниками Мальдив в продвижении устойчивых энергетических решений.

    Об этом Report сообщил министр строительства и инфраструктуры Республики Мальдив Абдулла Мутталиб.

    Министр отметил, что перед страной стоит вызов: высокая зависимость от импорта ископаемого топлива.

    "Это делает нас уязвимыми перед внешними колебаниями цен и поставок. Мы видим, что Азербайджан активно движется к развитию возобновляемых источников энергии, постепенно снижая зависимость от нефти и газа. Для нас этот опыт особенно важен", - подчеркнул А. Мутталиб.

    Министр сказал, что Мальдивы - солнечная страна с примерно двенадцатью часами солнечного света в день, что позволяет ей производить значительное количество электроэнергии за счет солнечной энергии.

    "Сейчас мы ищем партнеров и инвесторов для развития подобных проектов", - добавил министр.

    А. Мутталиб отметил, что Мальдивы обладают колоссальным потенциалом в солнечной энергетике.

    "Мы мечтаем о городах, которые питаются энергией солнца и ветра, о городах без зависимости от топлива. Да, у нас ограниченные земельные ресурсы, но зато есть море - и это открывает уникальные возможности для создания плавучих солнечных электростанций. Мы готовы принимать международные инвестиции в эти проекты. Это не только поможет сократить углеродный след, но и обеспечит надежную и устойчивую энергетику для будущего", - добавил министр.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

