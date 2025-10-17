Министр: Азербайджан - потенциальный союзник Мальдив в развитии "зеленой энергетики"

Частные компании из Азербайджана могли бы стать надежными союзниками Мальдив в продвижении устойчивых энергетических решений.

Об этом Report сообщил министр строительства и инфраструктуры Республики Мальдив Абдулла Мутталиб.

Министр отметил, что перед страной стоит вызов: высокая зависимость от импорта ископаемого топлива.

"Это делает нас уязвимыми перед внешними колебаниями цен и поставок. Мы видим, что Азербайджан активно движется к развитию возобновляемых источников энергии, постепенно снижая зависимость от нефти и газа. Для нас этот опыт особенно важен", - подчеркнул А. Мутталиб.

Министр сказал, что Мальдивы - солнечная страна с примерно двенадцатью часами солнечного света в день, что позволяет ей производить значительное количество электроэнергии за счет солнечной энергии.

"Сейчас мы ищем партнеров и инвесторов для развития подобных проектов", - добавил министр.

А. Мутталиб отметил, что Мальдивы обладают колоссальным потенциалом в солнечной энергетике.

"Мы мечтаем о городах, которые питаются энергией солнца и ветра, о городах без зависимости от топлива. Да, у нас ограниченные земельные ресурсы, но зато есть море - и это открывает уникальные возможности для создания плавучих солнечных электростанций. Мы готовы принимать международные инвестиции в эти проекты. Это не только поможет сократить углеродный след, но и обеспечит надежную и устойчивую энергетику для будущего", - добавил министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.