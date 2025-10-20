Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию с подключением к ее энергосистеме.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете по случаю Дня энергетика.

По его словам, у Азербайджана также есть перспектива транспортировки электроэнергии через Армению по Зангезурскому коридору, что соединит энергосистему Нахчывана с энергосетью страны: "Это также имеет стратегическое значение с точки зрения реализации проекта "Энергохаб Азербайджан (Нахчыванская АР) - Турция - Европа". В рамках проекта в Нахчыване ведутся подготовительные и инженерные работы по строительству преобразовательной подстанции мощностью 400/330/110/35/10 кВ, линий электропередачи "Джебраил-Нахчыван" напряжением 330 кВ и "Нахчыван-Турция" напряжением 400 кВ".

Он отметил, что благодаря инфраструктуре, которая соединит Джебраильский энергоузел с Нахчываном, эти стратегические регионы будут интегрированы, а политика поставок "зеленой энергии" в страну станет более сбалансированной и устойчивой.