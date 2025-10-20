Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    • 20 октября, 2025
    • 12:57
    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию с подключением к ее энергосистеме.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете по случаю Дня энергетика.

    По его словам, у Азербайджана также есть перспектива транспортировки электроэнергии через Армению по Зангезурскому коридору, что соединит энергосистему Нахчывана с энергосетью страны: "Это также имеет стратегическое значение с точки зрения реализации проекта "Энергохаб Азербайджан (Нахчыванская АР) - Турция - Европа". В рамках проекта в Нахчыване ведутся подготовительные и инженерные работы по строительству преобразовательной подстанции мощностью 400/330/110/35/10 кВ, линий электропередачи "Джебраил-Нахчыван" напряжением 330 кВ и "Нахчыван-Турция" напряжением 400 кВ".

    Он отметил, что благодаря инфраструктуре, которая соединит Джебраильский энергоузел с Нахчываном, эти стратегические регионы будут интегрированы, а политика поставок "зеленой энергии" в страну станет более сбалансированной и устойчивой.

    Пярвиз Шахбазов экспорт электроэнергии энергохаб Нахчыван
    Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb

    Последние новости

    13:13

    В Германии предложили объявить Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм

    Другие страны
    13:09

    "Жизнь дорога, пришлось бороться" — рассказ пострадавшего от нападения медведя

    Происшествия
    13:04

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    12:57

    Министр: Азербайджан исследует возможности экспорта электроэнергии в Турцию

    Энергетика
    12:57

    Зеленский и Макрон договорились встретиться в ближайшее время

    Другие страны
    12:49
    Фото

    Представитель Генпрокуратуры Азербайджана принял участие в заседании CCPE

    Происшествия
    12:49

    Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:45

    В Баку совершена кража на 15 тысяч манатов

    Происшествия
    12:39

    Барро в Люксембурге предложит начать работу над 20-м пакетом санкций в отношении РФ

    Другие страны
    Лента новостей