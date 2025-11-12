Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 23:05
    Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Министерство энергетики США оставило неизменным прогноз по добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

    Согласно ноябрьскому прогнозу ведомства, производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 540 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре.

    При этом в первом квартале следующего года добыча составит 550 тыс. б/с, во втором квартале - 540 тыс. б/с, в третьем и четвертом - по 530 тыс. б/с.

    В 2024 году производство жидких углеводородов в стране, по данным американского Минэнерго, составило 600 тыс. б/с. В первом и четвертом кварталах показатель был на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем - по 590 тыс. б/с.

    Минэнерго США прогноз добыча нефти EIA
    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2026-cı il üzrə neft hasilatı proqnozunu əvvəlki səviyyədə saxlayıb

    Последние новости

    23:48

    В Филадельфии поднят флаг Азербайджана

    Другие страны
    23:41

    Хакан Фидан и Рустем Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    23:33

    Франция приостанавливает непопулярную пенсионную реформу

    Другие страны
    23:19

    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Другие страны
    23:05

    Минэнерго США оставило неизменным прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    22:57

    Польша подала заявку в ЕК на полное освобождение от миграционного пакта

    Другие страны
    22:41

    Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии самолета турецких ВВС доставлен в Турцию

    В регионе
    22:36

    Власти Индии признали взрыв у Красного форта в Нью-Дели терактом

    Другие
    22:20

    В МАГАТЭ назвали запасы высокообогащенного Тегерана

    В регионе
    Лента новостей