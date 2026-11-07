Минэнерго: С платформы "Чыраг" за 29 лет добыто почти 108 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию (7 ноября 1999 года) и по 1 ноября 2026 года на платформе "Чыраг" в азербайджанском секторе Каспийского моря добыто 107,8 млн тонн нефти и 25 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Минэнерго отмечает, что с начала добычи первой нефти на платформе "Чыраг", расположенной на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), прошло 29 лет.

По данным компании BP-Azerbaijan, с платформы "Чыраг" в январе-сентябре 2026 года ежесуточно добывалось в среднем 18,8 тыс. баррелей нефти.