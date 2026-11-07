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    Минэнерго: С платформы "Чыраг" за 29 лет добыто почти 108 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 07 ноября, 2026
    • 11:13
    Минэнерго: С платформы Чыраг за 29 лет добыто почти 108 млн тонн нефти

    С момента ввода в эксплуатацию (7 ноября 1999 года) и по 1 ноября 2026 года на платформе "Чыраг" в азербайджанском секторе Каспийского моря добыто 107,8 млн тонн нефти и 25 млрд кубометров газа.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Минэнерго отмечает, что с начала добычи первой нефти на платформе "Чыраг", расположенной на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), прошло 29 лет.

    По данным компании BP-Azerbaijan, с платформы "Чыраг" в январе-сентябре 2026 года ежесуточно добывалось в среднем 18,8 тыс. баррелей нефти.

    Министерство энергетики Азербайджана Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Добыча нефти в Азербайджане
    "Çıraq" platformasından hasil olunan neft və qazın həcmi açıqlanıb
    Oil and gas production volumes from Chirag platform revealed
    44 filmi
    44 filmi

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