Минэнерго: С платформы "Чыраг" за 29 лет добыто почти 108 млн тонн нефти
Энергетика
- 07 ноября, 2026
- 11:13
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С момента ввода в эксплуатацию (7 ноября 1999 года) и по 1 ноября 2026 года на платформе "Чыраг" в азербайджанском секторе Каспийского моря добыто 107,8 млн тонн нефти и 25 млрд кубометров газа.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Минэнерго отмечает, что с начала добычи первой нефти на платформе "Чыраг", расположенной на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), прошло 29 лет.
По данным компании BP-Azerbaijan, с платформы "Чыраг" в январе-сентябре 2026 года ежесуточно добывалось в среднем 18,8 тыс. баррелей нефти.
"Çıraq" platformasından hasil olunan neft və qazın həcmi açıqlanıb
Oil and gas production volumes from Chirag platform revealed
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