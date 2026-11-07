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    "Çıraq" platformasından hasil olunan neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 07 noyabr, 2026
    • 10:33
    Çıraq platformasından hasil olunan neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Çıraq" platformasından istismara veriləndən bu ilin noyabrın 1-dək 107,8 milyon ton neft və 25 milyard kubmetr qaz hasil edilib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan neft sənayesinin simvollarından sayılan "Çıraq" platformasından ilk neft hasilatına başlanılmasından 29 il ötür.

    Xatırladaq ki, "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG ) Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (35,3 %), MOL (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,92 %) pay sahibidir.

    Xəzər dənizi Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Azərbaycan Energetika Nazirliyi
    Минэнерго: С платформы "Чыраг" за 29 лет добыто почти 108 млн тонн нефти
    Oil and gas production volumes from Chirag platform revealed
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