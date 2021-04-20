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Минэнерго России снизило прогноз по добыче и экспорту газа к 2035 году

Минэнерго России снизило прогноз по добыче и экспорту газа к 2035 году При этом прогнозы по объему добычи газа к 2025 году практически не изменились
Энергетика
20 апреля 2021 г. 18:14
Минэнерго России снизило прогноз по добыче и экспорту газа к 2035 году

Минэнерго России при внесении правок в проект Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года пересмотрело прогнозы по объему добычи и экспорта газа к 2035 году в сторону понижения.

Как передает Report, это следует из текста последней редакции Генсхемы, с которым ознакомился ТАСС.

Так, по новым прогнозам министерства, добыча газа к 2035 году составит от 838 млрд куб. м до 1,048 трлн куб. м. В предыдущей редакции документа этот показатель был в диапазоне от 847 млрд куб. м до 1,055 трлн куб. м. При этом прогнозы по объему добычи газа к 2025 году практически не изменились и в последней редакции проекта Генсхемы составили 775-883 млрд куб. м против 775-888 млрд куб. м в предыдущей редакции.

Прогноз по экспорту газа к 2025 году также остался практически на предыдущем уровне 299-356 млрд куб. м в последней редакции проекта Генсхемы против 299-361 млрд куб. м в ее предыдущей версии. Но показатели по экспорту в 2030 году и в 2035 году были снижены до 330-455 млрд куб. м и 330-472 млрд куб. м соответственно.

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