Наверх

Минэнерго России огласило прогноз цены на нефть марки Urals на 2020 год

Минэнерго России огласило прогноз цены на нефть марки Urals на 2020 г.

Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около 35 долларов США за баррель. 

Как передает Report, об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.

"В среднем мое министерство ожидает 35 долларов США за баррель для российской нефти марки Urals", - сказал он.

По его словам, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя Минэнерго допускает, что это может произойти уже и в 2021 году.

"Мы надеемся, что это произойдет снова в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года. Потому что люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", - добавил министр.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!