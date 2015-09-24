Минэнерго РФ скорректирует проект энергостратегии до 2035 года

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ планирует в дальнейшем скорректировать проект энергостратегии до 2035 года, более полно учтя негативные внешние факторы, сообщил министр энергетики Александр Новак, информирует Reportсо ссылкой на РИА «Новости».

"Можно сказать, что в этой стратегии не в полной мере учитываем более негативную динамику мировых рынков, которая оказывает серьезное влияние на состояние российской экономики, — сказал Новак, выступая на Общественном совете Минэнерго с презентацией проекта энергостратегии.

"Мы считаем, что этот документ будет корректироваться, если потребуется, это не догма",- сказал министр.