Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

За январь–сентябрь 2025 года в Азербайджане переработано 4,6 млн тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.

Показатель снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем переработки составлял 5 млн тонн.