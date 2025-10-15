Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 11:02
    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    За январь–сентябрь 2025 года в Азербайджане переработано 4,6 млн тонн нефти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.

    Показатель снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем переработки составлял 5 млн тонн.

    Минэнерго Азербайджана нефтепереработка статистика
    Azərbaycan 9 ayda emal etdiyi neftin həcmini açıqlayıb
    Azerbaijan refines 4.6 million tons of oil in 9 months of 2025

