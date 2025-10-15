Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев
Энергетика
- 15 октября, 2025
- 11:02
За январь–сентябрь 2025 года в Азербайджане переработано 4,6 млн тонн нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.
Показатель снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем переработки составлял 5 млн тонн.
Последние новости
11:38
Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризмаТуризм
11:38
Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в АзербайджанАПК
11:32
В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центраТуризм
11:29
В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:26
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в КрымуВ регионе
11:25
Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВДругие
11:24
Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданийИнфраструктура
11:16
Беларусь начнет поставки молочных консервов в АзербайджанБизнес
11:16