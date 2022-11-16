Минэнергетики: Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

Узбекистан остановит экспорт газа и электричества. Это позволит в значительной степени решить вопрос с поставками электричества внутри страны.

Узбекистан остановит экспорт газа и электричества. Это позволит в значительной степени решить вопрос с поставками электричества внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказал замминистра энергетики Шерзод Ходжаев.

По его словам, за последние годы количество перебоев с подачей электричества потребителям снизилось почти в 3 раза.

"Отключения электроэнергии вызваны не устаревшим или неадекватным оборудованием, а нехваткой топлива на наших станциях для выработки электроэнергии. Например, 90% доступной электроэнергии в Узбекистане вырабатывается на тепловых электростанциях. Около 85% из них работают на природном газе", - сказал Ходжаев.

По словам замминистра, 80% ограничений исчезнут в ближайшее время.

"Для этого был остановлен экспорт природного газа и электроэнергии. Внешний импорт увеличился на 20%. Мы будем выяснять причины отключения электроэнергии в районах, которые длятся более получаса. Если в этом есть человеческий фактор, к виновным будут приняты меры", - сказал Ходжаев.

Отметим, что в 2023-2024 годах планируется установка солнечных фотоэлектростанций мощностью 30-40 МВт и выше на Сырдарьинской, Мубарекской, Торакурганской и Талимарджанскиой ТЭС.

Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии - строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.