    Милли Меджлис проведет слушания по возобновляемой энергии

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:50
    Милли Меджлис проведет слушания по возобновляемой энергии

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Стратегия, достижения, проблемы и перспективы".

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на осеннюю сессию 2025 года.

    Общественные слушания будут посвящены сфере возобновляемой энергии в Азербайджане.

    Milli Məclis bərpa olunan enerjiyə dair dinləmə keçirəcək

    Лента новостей