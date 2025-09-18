Милли Меджлис проведет слушания по возобновляемой энергии

НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет Индивидуальные

В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школах Наука и образование

На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовку Другие страны

Фото Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена" COP29

В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными Происшествия

Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО Происшествия

Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией Другие страны