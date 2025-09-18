Милли Меджлис проведет слушания по возобновляемой энергии
Энергетика
- 18 сентября, 2025
- 11:50
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Стратегия, достижения, проблемы и перспективы".
Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на осеннюю сессию 2025 года.
Общественные слушания будут посвящены сфере возобновляемой энергии в Азербайджане.
