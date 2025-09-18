İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Milli Məclis bərpa olunan enerjiyə dair dinləmə keçirəcək

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:44
    Milli Məclis bərpa olunan enerjiyə dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclisdə "Strategiya, nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Bu ictimai dinləmə Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsinə həsr olunacaq.

    Милли Меджлис проведет слушания по возобновляемой энергии

