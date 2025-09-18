Milli Məclis bərpa olunan enerjiyə dair dinləmə keçirəcək
Energetika
- 18 sentyabr, 2025
- 11:44
Milli Məclisdə "Strategiya, nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Bu ictimai dinləmə Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsinə həsr olunacaq.
Son xəbərlər
12:23
Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdirDaxili siyasət
12:19
Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:11
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcəkEnergetika
12:11
COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edibCOP29
12:07
Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcəkMaliyyə
12:07
Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏYXarici siyasət
12:07
Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunubHadisə
12:06
Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıbElm və təhsil
12:06