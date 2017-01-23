Михаил Третьяков: SOCAR Ukraine - один из инициаторов отмены розничного акциза

Киев. 23 января. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины в конце декабря во втором чтении приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс страны, который предполагает отмену сбора акциза с розничной реализации нефтепродуктов и рост базовой ставки акцизов.

"Для SOCAR Ukraine и других ответственных участников украинского рынка нефтепродуктов отмена розничного акциза была одной из важнейших тем для диалога с государством в последние несколько лет", - сказал Report начальник Управления правового обеспечения Группы компаний "SOCAR Украина" Михаил Третьяков, прокомментировав данные изменения в законодательстве страны.

По его словам, сразу же после введения в 2015 году налога с розничных продаж подакцизных товаров операторы рынка выразили обеспокоенность по поводу коррупционных рисков, которые он несет, а также прогнозировали развитие теневого сегмента: "Расцвет" нелегальных АЗС и АГЗС красноречиво подтвердил опасения нефтетрейдеров. Уклоняясь от уплаты не только розничного акциза, но и НДС, а также налога на прибыль, "нелегалы" устанавливали цены на топливо значительно ниже рыночных, сводя "на нет" здоровую конкуренцию. Между тем, государство, по некоторым оценкам, недополучило в бюджет порядка 6 млрд грн налоговых отчислений в год".

М.Третьяков отметил, что группа компаний SOCAR Ukraine совместно с Ассоциацией "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" выступила с инициативой об отмене этого налога: "Вместе компаниям удалось добиться того, что Верховная Рада Украины приняла законопроект №5132 об изменениях в Налоговый кодекс, которым отменен акциз с розничной реализации нефтепродуктов. При этом, во избежание бюджетных потерь, законодатель пропорционально увеличил базовую ставку акциза при импорте и производстве топлива".

Он заявил, что для SOCAR равные рыночные условия – изначально выигрышная позиция: "Мы уверены в высоком качестве наших продуктов, сервиса и подходов к ведению бизнеса. Как только ценовая диспропорция будет ликвидирована, и мы увидим честную конкуренцию – позитивные результаты для нашей компании и всех участников рынка, включая государство и потребителей, не заставят себя ждать".