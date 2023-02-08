МИД РФ: Нет угроз проекту создания газового хаба и другой инфраструктуры в Турции

Никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет. Это также касается планов по созданию в стране газового хаба.

Никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет. Это также касается планов по созданию в стране газового хаба.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя ситуацию на фоне сильного землетрясения в Турции.

"Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал он.