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МИД РФ: Нет угроз проекту создания газового хаба и другой инфраструктуры в Турции

МИД РФ: Нет угроз проекту создания газового хаба и другой инфраструктуры в Турции Никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет. Это также касается планов по созданию в стране газового хаба.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 12:30
МИД РФ: Нет угроз проекту создания газового хаба и другой инфраструктуры в Турции

Никаких серьезных угроз для инфраструктурных проектов в Турции сейчас нет. Это также касается планов по созданию в стране газового хаба.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя ситуацию на фоне сильного землетрясения в Турции.

"Масштабы большие, разумеется, это будет иметь какие-то последствия, но если говорить об энергетическом сотрудничестве между Россией и Турцией, то оно развивается в соответствии с планами, которые были утверждены и согласованы на высшем уровне. Вы знаете, что наши представители в режиме реального времени дают информацию о состоянии дел на стройке", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian MFA: There are no threats to gas hub project and other infrastructure in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Türkiyədə qaz habının və digər infrastrukturların yaradılması layihəsi üçün heç bir təhlükə yoxdur”

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