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    Международная ассоциация энергетической экономики обсуждает вопрос об открытии представительства в Баку

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Международной ассоциации энергетической экономики (International Association for Energy Economics–IAEE) активно обсуждается вопрос об открытии представительства в Баку.

    Об этом Report заявил новоизбранный президент Международной ассоциации энергетической экономики Кристоф Боннери на III Евразийской конференции ассоциации.

    "Это уже вторая подобная конференция в Азербайджане, мы надеемся, что сможем и в дальнейшем при поддержке азербайджанских специалистов проводить их здесь. Вопрос об открытии нашего филиала в Баку находится на стадии активного обсуждения", - сказал Кристоф Боннери.

    Отметим, в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) проходит III Евразийская конференция Международной ассоциации энергетической экономики на тему "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии". 

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