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Между Азербайджаном и Турцией прокладывается новый газопровод

Между Азербайджаном и Турцией прокладывается новый газопровод Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ
Энергетика
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15 декабря 2020 г. 10:34
Между Азербайджаном и Турцией прокладывается новый газопровод
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Между Турцией и Азербайджаном строится новый газопровод.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с этим сегодня между министрами энергетики двух стран будет подписан Меморандум о взаимопонимании.

В сообщении говорится, что министры энергетики двух стран встретятся для обсуждения вопроса бесперебойного обеспечения Нахчыванской Автономной Республики природным газом. Потребность автономной республики в природном газе будет удовлетворена через трубопровод Игдыр-Нахчыван.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkey to build new gas pipeline
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni qaz boru kəməri çəkilir

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