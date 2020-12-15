Между Азербайджаном и Турцией прокладывается новый газопровод

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ

Между Турцией и Азербайджаном строится новый газопровод.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с этим сегодня между министрами энергетики двух стран будет подписан Меморандум о взаимопонимании.

В сообщении говорится, что министры энергетики двух стран встретятся для обсуждения вопроса бесперебойного обеспечения Нахчыванской Автономной Республики природным газом. Потребность автономной республики в природном газе будет удовлетворена через трубопровод Игдыр-Нахчыван.

Проект будет реализован Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BOTAŞ.