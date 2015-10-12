​Мэтью Брайза: Получены все необходимые согласия на реализацию проекта "Южный газовый коридор"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Получены все необходимые согласия на реализацию проекта "Южный газовый коридор". Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в интервью сайту www.naturalgaseurope.com.

Коснувшись вопроса о продаже Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) части своей доли в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP) Goldman Sachs, посол отметил, что на фоне падения цен на нефть этот шаг SOCAR вполне понятен: "Кто-то может расценить это как ослабление финансовых позиций SOCAR. Однако я не считаю это мнение верным. Нужно рассматривать вопрос с других позиций. Так, проект показался довольно привлекательным Goldman Sachs, который захотел приобрести долю в нем, в связи с чем стороны пришли к соглашению. В последний раз в декабре президент Владимир Путин хотел помешать реализации Южного газового коридора. Живя долгие годы в Турции, я понял, что турки очень умные люди, и они стараются превратить Турцию в энергетический узел. Турция имеет хорошие отношения с Россией в сфере энергетики, однако это не означает зависимость от Турции. Я считаю, что "Газпром" может снизить цену на газ, и он имеет все возможности для этого".