МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

"В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.

Отмечается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.