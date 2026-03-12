Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 13:46
    МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

    Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

    "В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете.

    Отмечается, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут увеличиваться.

    Лента новостей