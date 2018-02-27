МЭА: США обгонят Россию по добыче нефти уже в этом году

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ США обойдут Россию как крупнейшего производителя нефти самое позднее к 2019 году за счет прироста добычи сланцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

В следующем году точно обойдут, а, может, уже и в этом, уточнил он. "Добыча ресурсов сланцевой нефти в США растет ударными темпами. США очень скоро станут основным производителем нефти", – сказал Бироль в интервью Reuters.

В своем февральском обзоре EIA повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. Ведомство полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 млн баррелей в сутки или на 13,5% к 2017 году, до 10,59 млн баррелей в сутки.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), объем производства нефти в США держался на уровне 10,27 млн баррелей в сутки на неделе к 16 февраля.

Глава МЭА также сказал, что не ждет пика нефтедобычи в США до 2020 года. По его расчетам, сокращения объема производства сырья в стране в ближайшие четыре-пять лет также ждать не стоит.

Бироль добавил, что ожидает прироста добычи нефти и в других странах.

"Канада, особенно это касается нефтеносных песков, и Бразилия с ее шельфовыми проектами. Эти две страны будут мощными драйверами роста предложения нефти, помимо США", – сказал он.