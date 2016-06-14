​МЭА: Нефтяной рынок стабилизируется в 2017 году

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Более стремительный рост спроса на нефть по сравнению с темпами нефтедобычи приведет к стабилизации нефтяного рынка в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В отчете говорится, что среднесуточный спрос на нефть в 2017 году достигнет 97,4 млн. баррелей. МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в 2016 году на 1,3 млн. баррелей в сутки.

Напомним, что в прежнем отчете в 2016 году прогнозировался рост на 1,2 млн. баррелей в сутки.

В отчете говорится, что в первом квартале 2016 года спрос на нефть вырос на 1,6 млн. баррелей в сутки. Ранее агентство называло цифру в 1,4 млн. баррелей в сутки.

МЭА прогнозировало сокращение мировой нефтедобычи в мае на 800 тыс. баррелей в сутки. Объем производства нефти составил 95,4 млн. баррелей в сутки, что на 590 тыс. баррелей или 0,6% меньше, чем в прошлом году.