МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с

В сентябре текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,45 млн баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше по сравнению с августом.

Как передает Report со ссылкой на ежемесячный отчет МЭА, аналитики агентства подсчитали, что в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане отставала от плана в рамках соглашения ОПЕК+ на 100 тыс. б/с.

Стоит отметить, что данные МЭА несколько расходятся с отчетом ОПЕК, согласно которому в сентябре среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,46 млн баррелей, а отставание от квоты оценивалось в 90 тысяч баррелей.

Отметим, что квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ составляет 0,551 млн б/с.