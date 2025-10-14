МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 17:36
В сентябре текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,45 млн баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше по сравнению с августом.
Как передает Report со ссылкой на ежемесячный отчет МЭА, аналитики агентства подсчитали, что в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане отставала от плана в рамках соглашения ОПЕК+ на 100 тыс. б/с.
Стоит отметить, что данные МЭА несколько расходятся с отчетом ОПЕК, согласно которому в сентябре среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,46 млн баррелей, а отставание от квоты оценивалось в 90 тысяч баррелей.
Отметим, что квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ составляет 0,551 млн б/с.
