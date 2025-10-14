Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 17:36
    МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 100 тыс. б/с

    В сентябре текущего года суточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,45 млн баррелей, что на 10 тыс. баррелей меньше по сравнению с августом.

    Как передает Report со ссылкой на ежемесячный отчет МЭА, аналитики агентства подсчитали, что в сентябре суточная добыча нефти в Азербайджане отставала от плана в рамках соглашения ОПЕК+ на 100 тыс. б/с.

    Стоит отметить, что данные МЭА несколько расходятся с отчетом ОПЕК, согласно которому в сентябре среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 0,46 млн баррелей, а отставание от квоты оценивалось в 90 тысяч баррелей.

    Отметим, что квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ составляет 0,551 млн б/с.

