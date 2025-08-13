МЭА: Азербайджан в июле отставал от квоты в рамках ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в июле составила 0,46 млн баррелей в сутки (б/с),оставшись на уровне июньского показателя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам аналитиков МЭА, добыча нефти в Азербайджане в июле отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 0,09 млн б/с.

Ранее ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщил, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июле составила 0,462 млн б/с. Отставание от квоты составило 0,089 млн б/с.

Отметим, что по договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 0,551 млн б/с.