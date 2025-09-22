Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Masdar вложит $1,2 млрд в ВИЭ-проекты в Азербайджане

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 17:56
    Masdar вложит $1,2 млрд в ВИЭ-проекты в Азербайджане

    Компания Masdar вложит более $1,2 млрд в развитие проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава отдела развития и инвестиций в регионе СНГ компании Masdar Марьям Аль Мазруи в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    Она напомнила, что сотрудничество Masdar с Азербайджаном началось в 2018 году совместно с Министерством энергетики. Результатом этого сотрудничества стало строительство первого в стране крупного объекта возобновляемой энергетики - солнечной электростанции мощностью 230 МВт, которая успешно работает уже почти два года.

    По словам Аль Мазруи, в 2024 году в рамках Бакинской энергетической недели Masdar и SOCAR подписали важное соглашение о развитии дополнительных мощностей в объеме 1 ГВ. "В него входят две солнечные станции в Билясуваре и Нефтчале, строительство которых уже началось, а также наземный ветропарк мощностью 240 МВт. Таким образом, общий объем наших инвестиций в Азербайджане составит порядка $1,2 млрд", - отметила Аль Мазруи.

    Она добавила, что компания вместе с партнерами рассматривает новые инициативы в Азербайджане, в том числе в рамках проекта по созданию "зеленого" энергетического коридора для экспорта электроэнергии в Европу, что открывает дополнительные возможности для инвесторов.

