İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:36
    Masdar Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    "Masdar" şirkəti Azərbaycanda bərpa olunan enerji (BOEM) layihələrinin inkişafına 1,2 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə yatıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Masdar" şirkətinin MDB regionu üzrə inkişaf və investisiya şöbəsinin rəhbəri Məryəm Əl Mazrui I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) bildirib.

    O, "Masdar"la Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 2018-ci ildə Energetika Nazirliyi ilə birgə başladığını xatırladıb. Bu əməkdaşlıq nəticəsində ölkədə ilk böyük bərpa olunan enerji obyekti - 230 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası tikilib və artıq iki ilə yaxındır ki, uğurla fəaliyyət göstərir.

    M. Əl Mazruinin sözlərinə görə, 2024-cü ildə Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində "Masdar" və SOCAR 1 GVt həcmində əlavə gücün inkişafına dair mühüm saziş imzalayıb. "Bura Biləsuvar və Neftçalada artıq tikintisi başlayan iki günəş stansiyası, həmçinin quruda 240 MVt gücündə külək parkı daxildir. Beləliklə, Azərbaycana investisiyalarımızın ümumi həcmi təxminən 1,2 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək", - "Masdar"ın nümayəndəsi qeyd edib.

    O əlavə edib ki, şirkət tərəfdaşları ilə birlikdə Avropaya elektrik enerjisinin ixracı üçün "yaşıl enerji" dəhlizinin yaradılması layihəsi də daxil olmaqla Azərbaycanda yeni təşəbbüsləri nəzərdən keçirir ki, bu da investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır.

    “Masdar” BOEM AIIF 2025 sərmayə
    Masdar вложит $1,2 млрд в ВИЭ-проекты в Азербайджане

    Son xəbərlər

    20:23

    Suriya Prezidenti bütün ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:06

    Moldovada iğtişaşlara hazırlaşmaqda şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    19:46
    Foto

    Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:38
    Foto

    Cəlilabadda ət satışı məntəqəsində normativ tələblər pozulub

    Sağlamlıq
    19:36

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    19:34

    Tokayev "Chevron"un rəhbəri ilə Orta Dəhliz vasitəsilə karbohidrogen tədarükünü müzakirə edib

    Region
    19:30
    Foto

    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq otel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır

    Turizm
    19:30

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti