"Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq
- 22 sentyabr, 2025
- 19:36
"Masdar" şirkəti Azərbaycanda bərpa olunan enerji (BOEM) layihələrinin inkişafına 1,2 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə yatıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Masdar" şirkətinin MDB regionu üzrə inkişaf və investisiya şöbəsinin rəhbəri Məryəm Əl Mazrui I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) bildirib.
O, "Masdar"la Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 2018-ci ildə Energetika Nazirliyi ilə birgə başladığını xatırladıb. Bu əməkdaşlıq nəticəsində ölkədə ilk böyük bərpa olunan enerji obyekti - 230 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası tikilib və artıq iki ilə yaxındır ki, uğurla fəaliyyət göstərir.
M. Əl Mazruinin sözlərinə görə, 2024-cü ildə Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində "Masdar" və SOCAR 1 GVt həcmində əlavə gücün inkişafına dair mühüm saziş imzalayıb. "Bura Biləsuvar və Neftçalada artıq tikintisi başlayan iki günəş stansiyası, həmçinin quruda 240 MVt gücündə külək parkı daxildir. Beləliklə, Azərbaycana investisiyalarımızın ümumi həcmi təxminən 1,2 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək", - "Masdar"ın nümayəndəsi qeyd edib.
O əlavə edib ki, şirkət tərəfdaşları ilə birlikdə Avropaya elektrik enerjisinin ixracı üçün "yaşıl enerji" dəhlizinin yaradılması layihəsi də daxil olmaqla Azərbaycanda yeni təşəbbüsləri nəzərdən keçirir ki, bu da investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır.