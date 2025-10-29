Masdar: В Азербайджане проводится сетевой анализ по солнечным и ветровым станциям

Готовится отчет об анализе сети и оценке воздействия для строящихся в Азербайджане двух солнечных и одной ветровой электростанций.

Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов на XIII Международном Caspian Energy Forum 2025 в Баку.

По его словам, на основе этих отчетов разрабатываются различные сценарии:

"Предусматривается наиболее оптимальная интеграция этих станций с обеспечением устойчивости сети. В будущих проектах важно создание систем хранения энергии непосредственно на самих станциях. В противном случае, нестабильность возобновляемых источников энергии может нарушить баланс общей энергетической системы. Например, Гарадагская солнечная электростанция производит энергию в зависимости от солнечной радиации. При облачной или пасмурной погоде производство снижается, и в этом случае "Азерэнержи" должен компенсировать потерянную энергию за счет других станций. Это очень серьезный вопрос с точки зрения стабильности системы, и для его предотвращения принимаются меры как со стороны государства, так и инвесторов".

Садыгов добавил, что местные банки и финансовые институты могут играть важную роль в реализации средних и малых проектов в сфере "зеленой энергии":

"Это возможно за счет финансирования "зеленых облигаций". Малые проекты обычно более краткосрочны, и возврат инвестиций происходит быстрее. Конечно, распределение рисков здесь является ключевым вопросом, но в таких проектах управление рисками становится более реальным и легким. Вместе с тем, в этой области очень важно сотрудничество между местным бизнесом и международными компаниями".