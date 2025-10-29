Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Masdar: В Азербайджане проводится сетевой анализ по солнечным и ветровым станциям

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 13:50
    Masdar: В Азербайджане проводится сетевой анализ по солнечным и ветровым станциям

    Готовится отчет об анализе сети и оценке воздействия для строящихся в Азербайджане двух солнечных и одной ветровой электростанций.

    Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыгов на XIII Международном Caspian Energy Forum 2025 в Баку.

    По его словам, на основе этих отчетов разрабатываются различные сценарии:

    "Предусматривается наиболее оптимальная интеграция этих станций с обеспечением устойчивости сети. В будущих проектах важно создание систем хранения энергии непосредственно на самих станциях. В противном случае, нестабильность возобновляемых источников энергии может нарушить баланс общей энергетической системы. Например, Гарадагская солнечная электростанция производит энергию в зависимости от солнечной радиации. При облачной или пасмурной погоде производство снижается, и в этом случае "Азерэнержи" должен компенсировать потерянную энергию за счет других станций. Это очень серьезный вопрос с точки зрения стабильности системы, и для его предотвращения принимаются меры как со стороны государства, так и инвесторов".

    Садыгов добавил, что местные банки и финансовые институты могут играть важную роль в реализации средних и малых проектов в сфере "зеленой энергии":

    "Это возможно за счет финансирования "зеленых облигаций". Малые проекты обычно более краткосрочны, и возврат инвестиций происходит быстрее. Конечно, распределение рисков здесь является ключевым вопросом, но в таких проектах управление рисками становится более реальным и легким. Вместе с тем, в этой области очень важно сотрудничество между местным бизнесом и международными компаниями".

    Мурад Садыгов Masdar солнечная электростанция Caspian Energy Forum 2025
    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır
    Masdar drafts grid analysis for new solar and wind projects in Azerbaijan

    Последние новости

    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:17

    Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу один на один

    Внешняя политика
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    14:08

    Рза Нагиев: Риск-аппетит банков мешает участию местных компаний в проектах ВИЭ

    Энергетика
    14:06

    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Бизнес
    Лента новостей