    Masdar: СЭС Билясувар - важный проект для трансформации энергосистемы Азербайджана

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 15:15
    Masdar: СЭС Билясувар - важный проект для трансформации энергосистемы Азербайджана

    Билясуварская солнечная электростанция (СЭС) является важным проектом с точки зрения трансформации энергетической системы Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из Билясувара, об этом журналистам заявил главный операционный директор компании Masdar Абдулазиз Алобайдли.

    По его словам, установка первой панели СЭС является важным этапом для этого проекта: "Мы совместно с SOCAR Green очень гордимся установкой первой панели. Потому что это очень важное достижение с точки зрения трансформации энергетической системы Азербайджана. Хочу поблагодарить правительство Азербайджана, Министерство энергетики и другие министерства, а также "Азерэнержи" за их поддержку и сотрудничество".

    По словам Алобайдли, это не первый проект компании Masdar в Азербайджане: "Мы уже успешно реализовали проект в Гарадаге, и эта станция функционирует уже 2 года. Это наш второй проект. Кроме того, мы подписали контракты еще на 2 проекта, которые будем реализовывать в ближайшие годы".

    Напомним, что в целях расширения использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане и создания "зоны зеленой энергии" между Азербайджаном и компанией Masdar был подписан контракт на строительство СЭС в Билясуваре мощностью 445 мегаватт. 4 июня 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана Ахмеда Аль Джабира был заложен фундамент проекта.

