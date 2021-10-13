Masdar проявляет интерес к строительству солнечных электростанций в Грузии

Эмиратская компания Masdar проявляет большой интерес к инвестициям в сферу солнечной и ветроэнергетики в Грузии.

Эмиратская компания Masdar проявляет большой интерес к инвестициям в сферу солнечной и ветроэнергетики в Грузии.

Данный вопрос обсуждался на встрече между министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава и представителями компании, сообщает грузинское бюро Report.

Министр отметил, что компания Masdar известна своей деятельностью в регионе, а новые солнечные электростанции, которые они разрабатывают, характеризуются низкими тарифами на электроэнергию: "В связи с этим строительство таких станций чрезвычайно важно для повышения нашей конкурентоспособности, особенно в период роста цен на нефть, нефтепродукты и природный газ во всем мире. Поэтому мы будем высокими темпами реализовывать договоренности о совместных проектах с ними".

6 апреля этого года правительство Азербайджана и компания Masdar подписали контракт на строительство солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт в Аляте.

Солнечная электростанция будет расположена на территории Гобустана. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет около 200 млн долларов США.