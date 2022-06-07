Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам

Компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) из Объединенных Арабских Эмиратов приступила к предварительным переговорам с правительством Азербайджана для реализации в дальнейшем проектов в этой стране.

Компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) из Объединенных Арабских Эмиратов приступила к предварительным переговорам с правительством Азербайджана для реализации в дальнейшем проектов в этой стране.

Об этом Report сообщил руководитель отдела инвестиций и развития по Центральной Азии и России компании Masdar Абдулла Зайед.

А.Зайед отметил, что Masdar заинтересована в реализации проектов солнечной и ветряной энергии: "Также хотим изучить возможности использования водорода в Азербайджане. Наряду с этим, мы готовы поддержать правительство в достижении целей, связанных с возобновляемой энергией, и компенсацией углекислого газа в рамках глобального изменения климата. Masdar предлагает правительству свою поддержку в подготовке будущих проектов по сектору возобновляемой энергии. Нам нравится азербайджанский рынок, удовлетворены сотрудничеством с правительством. Мы бы хотели реализовать в Азербайджане много проектов. Однако это зависит от решения правительства. Если нам разрешат это сделать, мы готовы".

По его словам, компания Masdar начала развивать связи с Азербайджаном с 2018 года, тогда же и начались переговоры о реализации нынешнего проекта: "Это проект по строительству солнечной электростанции с установленной мощностью 230 МВт, строящийся в Гарадаге (Гарадагская СЭС). Срок исполнения проекта составляет 18 месяцев, строительство солнечной электростанции будет полностью завершено до конца следующего года".

По словам А.Зайеда, Министерство энергетики Азербайджана заинтересовано в развитии реализуемого в Гарадаге проекта: "Мы добились большого развития. Наша компания видит большой потенциал для работы в Азербайджане. Мы хотим сделать многое в вашей стране".

Компания Masdar, реализующая в Азербайджане проект по строительству Гарадагской СЭС с инвестиционной стоимостью 250 млн долларов США, осуществляет деятельность в более чем 40 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет, Марокко. Великобританию, США, Австралию, Сербию, Индию, Индонезию, Узбекистан и др.