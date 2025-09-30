Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    Masdar Azerbaijan консультирует правительство Азербайджана по обновлению законодательства в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

    Как сообщает Report, об этом сказал глава представительства компании Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов во второй день "Бакинской недели климатических действий" (BCAW2025).

    По его словам, компания также выступает с рекомендациями по привлечению инвесторов в эту отрасль: "При реализации наших проектов учитывается местное законодательство. Правительство Азербайджана поручило нам адаптировать систему для всех заинтересованных сторон. В настоящее время у нас есть хорошие примеры. Многие инвестиции в возобновляемую энергетику осуществляются на основе проектов, которые мы разрабатываем совместно с местными экспертами".

    "Masdar Azerbaijan": Hökumətə yerli qanunvericiliyin yenilənməsi ilə bağlı məsləhətlər veririk
    Masdar Azerbaijan advises government on updating local legislation

