    "Masdar Azerbaijan": Hökumətə yerli qanunvericiliyin yenilənməsi ilə bağlı məsləhətlər veririk

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2025
    • 11:24
    Masdar Azerbaijan: Hökumətə yerli qanunvericiliyin yenilənməsi ilə bağlı məsləhətlər veririk
    Murad Sadıxov

    "Masdar Azerbaijan" təkcə yenilənən enerji istehsal etmir, həm də hökumətə yerli qanunvericiliyin yenilənməsi ilə bağlı məsləhətlər verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu şirkətin ölkə üzrə meneceri Murad Sadıxov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"in (BCAW2025) 2-ci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkət həmçinin sərmayədarların bu sahəyə cəlb edilməsinə dair məsləhətlər verir: "Bizim layihələr yerinə yetirilərkən yerli qanunvericilik nəzərə alınır. Azərbaycan hökuməti bizə tapşırıq verib ki, biz sistemi hamı üçün adaptasiya edək. Hazırda yaxşı nümunələrimiz var. Bərpa olunan enerji ilə bağlı bir çox sərmayələr yerli ekspertlərlə işləyib hazırladığımız layihələr əsasında həyata keçirilir".

    Masdar Murad Sadıxov
    Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

