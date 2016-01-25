​Марош Шефчович: Каспийский газ достигнет Европы в 2020 году

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в Давосе был достаточно оптимистичен в вопросе реализации проекта Южного газового коридора ранее запланированного срока".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в интервью издательству EurActiv: "Я ушел с данной встречи с оптимистичным настроем. Каспийский газ достигнет Европы в 2020 году".

Коснувшись значения проекта Южного газового коридора, призванного транспортировать азербайджанский газ на европейские рынки, он отметил, что протяженность трубопровода составит свыше 3 000 км: "Каждая страна, по территории которой прокладывается трубопровод (Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Албания и Италия), имеет схожие вопросы, касающиеся маршрутов, регулирования, окружающей среды. Поэтому мы создали Консультативный совет по ЮГК, чтобы решать возникшие проблемы".