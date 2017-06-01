Марош Шефчович: Азербайджан - важный партнер Европы

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "К сожалению, я не могу участвовать в XXIV Международной выставке "Нефть и газ Каспия". Азербайджан - важный партнер Европы". Как сообщает Report, об этом сказал в своем видеообращении на проходящей параллельно с выставкой нефтегазовой конференции вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Он отметил, что проект Южного газового коридора продвигается: "На сегодняшний день проекты Южно-Кавказского трубопровода, TANAP успешно продвигаются. Значительный прогресс был достигнут по проекту TAP. Все эти трубопроводы имеют важное значение для Европейского Союза. Я хотел бы отметить особое значение Азербайджана для Европейского Союза. Наше сотрудничество продолжится в будущем".