Мариам Валишвили: SOCAR продолжит длительное сотрудничество с Грузией

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Тбилиси. 4 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является ключевым участником на грузинском рынке природного газа, и это большая ответственность.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила советник грузинского представительства SOCAR Мариам Валишвили на политических переговорах высокого уровня по газовому рынку Грузии, проведенных при организации Европейского энергетического общества в Тбилиси.

Она сказала, что сотрудничество между SOCAR и правительством Грузии установлено несколько лет назад: "SOCAR и впредь продолжит длительное сотрудничество с Грузией".

Коснувшись реформ на газовом рынке Грузии, Валишвили отметила, что SOCAR не намерен отказываться от рынка природного газа Грузии: "Мы способны применять все новые правила на газовом рынке. SOCAR готов к конкуренции".