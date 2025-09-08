Македонские банки готовы финансировать строительство интерконнектора для транзита азербайджанского газа в Центральную Европу

Азербайджанский газ будет иметь ключевое значение в экспорте в страны Центральной Европы.

Об этом в интервью Report сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.

По ее словам, по интерконнектору между Северной Македонией и Сербией уже завершена подготовка технико-экономическое обоснование, проведены анализ "затраты-выгоды", а также оценка воздействия на окружающую среду и общество.

"Для реализации проекта был подписан Меморандум о взаимопонимании с Сербией. Ожидается, что в ближайшее время будет подготовлен базовый проект", - заявила С. Божиновска.

Министр напомнила, что общая протяженность интерконнектора составляет около 66,5 км, а мощность - 1,4 млрд кубометров в год.

"Несколько македонских коммерческих банков выразили заинтересованность в финансировании проекта, который планируется завершить в течение следующих 3,5 лет", - добавила глава ведомства.

Министр также отметила, что данный интерконнектор может быть использован для транспортировки азербайджанского газа

"По мере расширения нашей национальной сети спрос на газ будет расти. Рассматривается транзит в Сербию, Венгрию и далее в Центральную Европу - и азербайджанский газ будет иметь ключевое значение в этом процессе", - заявила С. Божиновска.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.