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"Лукойл" заинтересован в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане

"Лукойл" заинтересован в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане Российская компания "Лукойл" заинтересована в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане.
Энергетика
26 января 2022 г. 12:45
Лукойл заинтересован в сфере развития зеленой энергетики в Азербайджане

Российская компания "Лукойл" заинтересована в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Посол напомнил, что компания заключила важные сделки в Азербайджане. Так, 9,99% акций приобретено у Шахдениз - доля составила 19,99%, также "Лукойл" имеет 25% в мелководье Абшерона.

Посол также отметил, что регионы РФ заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Так, на февраль запланирован визит в Баку делегаций из Санкт-Петербурга и Удмуртии. Также интерес к развитию экономического сотрудничества проявляет Астраханский регион, Дагестан и др.

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Версия на азербайджанском языке "Lukoyl" Azərbaycanda “yaşıl energetika”nın inkişafında maraqlıdır
Версия на английском языке Lukoil interested in development of green energy in Azerbaijan

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