"Лукойл" заинтересован в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане

Российская компания "Лукойл" заинтересована в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане.

Российская компания "Лукойл" заинтересована в сфере развития "зеленой энергетики" в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Посол напомнил, что компания заключила важные сделки в Азербайджане. Так, 9,99% акций приобретено у Шахдениз - доля составила 19,99%, также "Лукойл" имеет 25% в мелководье Абшерона.

Посол также отметил, что регионы РФ заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Так, на февраль запланирован визит в Баку делегаций из Санкт-Петербурга и Удмуртии. Также интерес к развитию экономического сотрудничества проявляет Астраханский регион, Дагестан и др.

