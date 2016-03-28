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    “ЛУКойл” увеличит добычу нефти в Ираке

    Компания стремится повысить производство до 1,2 млн. баррелей в сутки

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В пресс-службе иракского премьер-министра Хейдара аль-Абади заявили, что российская нефтяная компания "ЛУКойл" увеличит добычу нефти в Ираке.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно после встречи аль-Абади с главой российской компании Вагитом Алекперовым.

    "Премьер-министр направил в министерство нефти директиву начать переговоры с "ЛУКойлом" с целью повысить производство нефти и увеличить объем инвестиций в попутный нефтяной газ", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Также глава правительства Ирака заявил о необходимости урегулировать все вопросы по "ЛУКойлу" и поручил добиться соглашения, которое поспособствует притоку инвестиций в нефтяной сектор.

    В свою очередь Алекперов представил план работ на месторождении Западная Курна и подтвердил тот факт, что "ЛУКойл" стремится повысить производство до 1,2 млн. баррелей в сутки.

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