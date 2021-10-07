"Лукойл" покупает долю Petronas в проекте "Шахдениз"

"Лукойл" подписал соглашение о приобретении у компании Petronas доли 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за $2,25 млрд.

"Лукойл" подписал соглашение о приобретении у компании Petronas доли 15,5% в газовом проекте "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря за 2,25 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российской компании.

Закрытие сделки ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование с SOCAR. Доля "Лукойла" в проекте после закрытия сделки увеличится с 10% до 25,5%.

"Порядка тысячи компаний с российским капиталом, включая "Лукойл", интегрированы в реализацию Плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества, подписанного в 2018 году в ходе встречи глав государств - Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдар оглы Алиева. Увеличение нашей доли участия в проекте "Шахдениз" открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик. За два с половиной десятилетия "Лукойл" наработал колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьезную добычную и транспортную инфраструктуру. И мы гордимся тем, что прикаспийские государства, лидеры нефте- и газодобычи, доверяют нашей компетенции в реализации приоритетных международных проектов", - сказал президент "Лукойл" Вагит Алекперов.

Газоконденсатное месторождение "Шахдениз" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Участниками проекта являются bp (оператор, доля 28,8%), "Лукойл" (25,5%), ТРАО (19%), SOCAR (10%), NICO (10%) и SGC (6,7%).