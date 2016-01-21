ЛУКойл может сократить инвестиции на 1,5 млрд. долларов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "ЛУКойл" в текущем году может сократить инвестиции на 1,5 млрд. долларов США при реализации стрессового сценария, предполагающего цену на нефть на уровне 20 долларов за баррель и курс 80 руб. за доллар.

Как сообщает Report, об этом заявил глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Основной сценарий предполагает цену нефти 30 долларов за баррель в 2016 г., оптимистичный - 40 долларов за баррель, добавил Алекперов.

По его словам, нефтяные компании сходятся во мнении, что цены на нефть перейдут к росту во втором полугодии текущего года.

К марту "ЛУКОЙЛ" планирует сформулировать предложения о совершенствовании контракта с Ираком по проекту "Западная Курна-2".