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    ЛУКойл может сократить инвестиции на 1,5 млрд. долларов

    Вагит Алекперов: Нефтяные компании сходятся во мнении, что цены на нефть перейдут к росту во втором полугодии текущего года

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "ЛУКойл" в текущем году может сократить инвестиции на 1,5 млрд. долларов США при реализации стрессового сценария, предполагающего цену на нефть на уровне 20 долларов за баррель и курс 80 руб. за доллар. 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава компании Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Основной сценарий предполагает цену нефти 30 долларов за баррель в 2016 г., оптимистичный - 40 долларов за баррель, добавил Алекперов. 

    По его словам, нефтяные компании сходятся во мнении, что цены на нефть перейдут к росту во втором полугодии текущего года.

    К марту "ЛУКОЙЛ" планирует сформулировать предложения о совершенствовании контракта с Ираком по проекту "Западная Курна-2".

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