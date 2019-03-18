LUKoil рассматривает возможности инвестирования в новые отрасли в Азербайджане

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился сегодня с президентом российского LUKoil Вагитом Алекперовым, находящимся с визитом в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Вагит Алекперов отметил, что отношения LUKoil с SOCAR имеют стратегическое значение, высоко оценил создание благоприятных условий для инвестиций. Он подчеркнул, что компания рассматривает возможности инвестирования в новые отрасли в Азербайджане.

LUKoil действует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компании принадлежит по 10% акций в проектах "Шахдениз" и Южно-Кавказского трубопровода. Кроме того, он является участником розничного рынка топлива в стране.