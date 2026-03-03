Лука Скиепатти: TAP AG разрабатывает план декарбонизации своих операций

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода (TAP), разрабатывает план декарбонизации для своих операций.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти на пресс-конференции по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зелёной энергии в Баку.

По его словам, TAP AG полностью утвердила себя в качестве надежного, безопасного и устойчивого оператора трубопроводной системы: "С момента ввода в эксплуатацию TAP в Европу было поставлено более 55 млрд кубометров природного газа. Тем самым мы внесли устойчивый вклад в энергетическую безопасность Европы в период растущей неопределенности и увеличивающегося спроса. Надежность, обеспеченная 100%-ной доступностью системы на протяжении пяти последовательных лет, составляет основу нашей деятельности, что подчеркивает прочность нашей инфраструктуры и операционной модели. Все это достигнуто при сохранении высоких показателей безопасности".

Скьеппати отметил, что количество грузоотправителей, использующих инфраструктуру TAP, выросло с 3 в начале деятельности до 47 на сегодняшний день: "Мы обладаем потенциалом для дальнейшего увеличения нашей пропускной способности и укрепления энергетической безопасности Европы. Любое последующее увеличение мощности будет регулироваться на основе рыночного спроса. В то же время, наряду с нашим вкладом в энергетическую безопасность, мы в полной мере осознаем свою роль в поддержке энергетического перехода Европы. Параллельно TAP AG разрабатывает план декарбонизации для своих операций".

Он добавил, что усилия TAP AG по декарбонизации направлены на сокращение выбросов парниковых газов за счет повышения энергоэффективности, исследований в области электрификации и реализации плана по их уменьшению.

"Наша цель - достичь стандарта OGMP 2.0 в течение этого года. В условиях быстро меняющейся геополитической и регуляторной среды мы уделяем особое внимание гибкости и долгосрочному планированию, чтобы обеспечить устойчивость и готовность TAP к будущим вызовам".