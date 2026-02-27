Лука Скьеппати: TAP добился снижения неорганизованных выбросов на 85%

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Энергетика
    • 27 февраля, 2026
    • 16:59
    Оператор газопровода TAP AG анализирует перспективы оснащения инфраструктуры магистрали компрессорами с электрическим приводом.

    Об этом в интервью Report сказал управляющий директор TAP AG Лука Скьеппати (Luca Schieppati). Данная инициатива предполагает установку такого оборудования как на уже эксплуатируемых объектах, так и на станциях, которые только планируется построить вдоль маршрута трубопровода.

    Л. Скьеппати напомнил, что консорциум уже проводил исследование в области электрификации, работы по обеспечению готовности инфраструктуры к транспортировке водорода и биометана, а также выполнение Плана минимизации метановых выбросов, подкрепленного усиленным контролем за обнаружением и ликвидацией утечек.

    "Этот процесс включает определение точек доступа к электросетям, анализ надежности энергоснабжения и наличия низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения операционных нужд. Одновременно с этим TAP AG интегрировал необходимые инструменты и системы для точного сбора информации и отчетности по парниковым газам на всех своих объектах вдоль маршрута трубопровода", - подчеркнул управляющий директор.

    По его словам, к концу 2025 года TAP удалось достичь снижения общего объема парниковых газов более чем на 25%, а выбросов метана - более чем на 50% относительно прогнозных значений.

    "Кроме того, неорганизованные выбросы были сокращены более чем на 85% по сравнению с базовыми показателями. Согласно внутренним аналитическим данным, свыше 95% выбросов CO₂ в деятельности TAP генерируется работой газокомпрессорного оборудования", - добавил он.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Лента новостей