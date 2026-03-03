Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Лобилло Борреро: ЕС сохранит статус надежного покупателя азербайджанского газа

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 14:43
    Лобилло Борреро: ЕС сохранит статус надежного покупателя азербайджанского газа

    Пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) к началу 2026 года увеличилась на 12%, что позволяет дополнительно поставлять в Европейский союз 1,2 млрд кубометров газа в год.

    Как передает Report, об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По ее словам, Азербайджан и ЮГК играют ключевую роль в усилиях ЕС по диверсификации поставок и сокращению зависимости от российских энергоносителей.

    "С началом войны между РФ и Украиной и использования Россией энергетических поставок в качестве инструмента давления на Европейский союз, увеличение поставок природного газа через ЮГК стало важным вкладом в диверсификацию источников снабжения ЕС", - отметила Лобилло Борреро.

    Она подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять долгосрочное энергетическое сотрудничество с Баку:

    "Европейский союз останется надежным покупателем азербайджанского газа в обозримой перспективе, а поставки из Азербайджана будут играть важную роль в дальнейшем сокращении энергетической зависимости ЕС".

    По ее словам, Европейский союз инвестировал значительные средства в диверсификацию и повышение устойчивости, в частности в доступ к глобальному рынку.

    "В этом контексте мы придаем большое значение поддержанию прочного, взаимовыгодного партнерства с надежными поставщиками, такими как Азербайджан", - сказала она.

    По словам Лобилло Борреро, Еврокомиссия также работает над новым нормативным пакетом в сфере энергетической безопасности: "Мы пересматриваем архитектуру энергетической безопасности ЕС, оцениваем дальнейшие реформы, выходящие за рамки механизмов хранения, чтобы избежать возможных перебоев в поставках газа".

    "Собираясь сегодня в Баку, мы подтверждаем, что наше партнерство носит не только транзакционный, но и стратегический характер. Работая вместе над обеспечением стабильных поставок, конкурентных условий, регуляторной координации и постепенного снижения выбросов, мы можем укрепить энергетическую безопасность Европы, одновременно поддерживая роль Азербайджана как ключевого, надежного и ориентированного на будущее партнера", - добавила Лобилло Борреро.

    Кристина Лобилло Борреро Южный газовый коридор (ЮГК) TAP поставки газа Евросоюз стратегическое партнерство
    Lobillo Borrero: "Aİ Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı statusunu qoruyacaq"
    Official: EU will remain a reliable buyer of Azerbaijani gas

    Последние новости

    15:30

    Цена нефти Brent превысила $84 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    15:26

    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В регионе
    15:26
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние два часа эвакуированы еще 116 человек

    Внешняя политика
    15:25

    Майя Христова: ICGB укрепляет энергобезопасность Юго-Восточной Европы

    Энергетика
    15:21

    Мишустин поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана

    Внешняя политика
    15:20

    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    15:17

    Ильхам Алиев: Потенциал нефтепереработки Азербайджана достигнет 22 млн тонн в Средиземном и Эгейском морях

    Энергетика
    15:15

    Президент Азербайджана заявил, что за последние 12 лет страна сталкивалась с различными сценариями

    Внутренняя политика
    15:12

    Ильхам Алиев: В 2028 году ожидается начало добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей