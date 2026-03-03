Лобилло Борреро: ЕС сохранит статус надежного покупателя азербайджанского газа

Пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP) к началу 2026 года увеличилась на 12%, что позволяет дополнительно поставлять в Европейский союз 1,2 млрд кубометров газа в год.

Как передает Report, об этом заявила директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По ее словам, Азербайджан и ЮГК играют ключевую роль в усилиях ЕС по диверсификации поставок и сокращению зависимости от российских энергоносителей.

"С началом войны между РФ и Украиной и использования Россией энергетических поставок в качестве инструмента давления на Европейский союз, увеличение поставок природного газа через ЮГК стало важным вкладом в диверсификацию источников снабжения ЕС", - отметила Лобилло Борреро.

Она подчеркнула, что Евросоюз намерен сохранять долгосрочное энергетическое сотрудничество с Баку:

"Европейский союз останется надежным покупателем азербайджанского газа в обозримой перспективе, а поставки из Азербайджана будут играть важную роль в дальнейшем сокращении энергетической зависимости ЕС".

По ее словам, Европейский союз инвестировал значительные средства в диверсификацию и повышение устойчивости, в частности в доступ к глобальному рынку.

"В этом контексте мы придаем большое значение поддержанию прочного, взаимовыгодного партнерства с надежными поставщиками, такими как Азербайджан", - сказала она.

По словам Лобилло Борреро, Еврокомиссия также работает над новым нормативным пакетом в сфере энергетической безопасности: "Мы пересматриваем архитектуру энергетической безопасности ЕС, оцениваем дальнейшие реформы, выходящие за рамки механизмов хранения, чтобы избежать возможных перебоев в поставках газа".

"Собираясь сегодня в Баку, мы подтверждаем, что наше партнерство носит не только транзакционный, но и стратегический характер. Работая вместе над обеспечением стабильных поставок, конкурентных условий, регуляторной координации и постепенного снижения выбросов, мы можем укрепить энергетическую безопасность Европы, одновременно поддерживая роль Азербайджана как ключевого, надежного и ориентированного на будущее партнера", - добавила Лобилло Борреро.