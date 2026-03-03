Lobillo Borrero: "Aİ Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı statusunu qoruyacaq"
- 03 mart, 2026
- 15:09
Trans-Adriatik Qaz boru kəmərinin (TAP) ötürmə qabiliyyəti 2026-cı ilin əvvəlinə qədər 12 % artıb, bu da Avropa İttifaqına (Aİ) əlavə olaraq ildə 1,2 milyard kubmetr qaz tədarük etməyə imkan verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Enerji üzrə Baş Direktorluğunun enerji platforması və beynəlxalq əlaqələr qrupunun direktoru Kristina Lobillo Borrero Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurasının və Yaşıl Enerji üzrə Məşvərət Şurasının iclaslarında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və SGC Aİ-nin tədarükün şaxələndirilməsi və Rusiya enerji daşıyıcılarından asılılığın azaldılması istiqamətində səylərində əsas rol oynayır.
"Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin başlaması və Rusiyanın enerji tədarüklərindən Avropa İttifaqına qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etməsi fonunda SGC vasitəsilə təbii qaz tədarükünün artırılması Aİ-nin təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsinə mühüm töhfə olub", – Lobillo Borrero deyib.
O qeyd edib ki, Aİ Bakı ilə uzunmüddətli enerji əməkdaşlığını davam etdirmək niyyətindədir: "Aİ yaxın perspektivdə də Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı olaraq qalacaq, Azərbaycandan tədarüklər Aİ-nin enerji asılılığının daha da azaldılmasında mühüm rol oynayacaq".
Onun sözlərinə görə, Aİ şaxələndirmə və dayanıqlığın artırılmasına, xüsusilə də qlobal bazara çıxışın təmin edilməsinə əhəmiyyətli vəsait yatırıb.
"Bu kontekstdə biz Azərbaycan kimi etibarlı təchizatçılarla möhkəm və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın qorunmasına böyük önəm veririk", – Lobillo Borrero bildirib.
Lobillo Borreronun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni normativ paket üzərində də işləyir: "Biz Aİ-nin enerji təhlükəsizliyi arxitekturasını yenidən nəzərdən keçiririk, qaz tədarükündə mümkün fasilələrin qarşısını almaq üçün saxlama mexanizmlərindən kənara çıxan əlavə islahatları qiymətləndiririk".
"Bu gün Bakıda toplaşaraq təsdiqləyirik ki, tərəfdaşlığımız yalnız tranzaksiya xarakterli deyil, həm də strateji xarakter daşıyır. Sabit tədarüklərin təmin edilməsi, rəqabətqabiliyyətli şərtlər, tənzimləyici koordinasiya və emissiyaların mərhələli şəkildə azaldılması istiqamətində birlikdə çalışaraq biz Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirə, eyni zamanda Azərbaycanın əsas, etibarlı və gələcəyə yönəlmiş tərəfdaş rolunu dəstəkləyə bilərik", – o əlavə edib.