İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Lobillo Borrero: "Aİ Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı statusunu qoruyacaq"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 15:09
    Lobillo Borrero: Aİ Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı statusunu qoruyacaq

    Trans-Adriatik Qaz boru kəmərinin (TAP) ötürmə qabiliyyəti 2026-cı ilin əvvəlinə qədər 12 % artıb, bu da Avropa İttifaqına (Aİ) əlavə olaraq ildə 1,2 milyard kubmetr qaz tədarük etməyə imkan verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Enerji üzrə Baş Direktorluğunun enerji platforması və beynəlxalq əlaqələr qrupunun direktoru Kristina Lobillo Borrero Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi (SGC) Məşvərət Şurasının və Yaşıl Enerji üzrə Məşvərət Şurasının iclaslarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və SGC Aİ-nin tədarükün şaxələndirilməsi və Rusiya enerji daşıyıcılarından asılılığın azaldılması istiqamətində səylərində əsas rol oynayır.

    "Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin başlaması və Rusiyanın enerji tədarüklərindən Avropa İttifaqına qarşı təzyiq aləti kimi istifadə etməsi fonunda SGC vasitəsilə təbii qaz tədarükünün artırılması Aİ-nin təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsinə mühüm töhfə olub", – Lobillo Borrero deyib.

    O qeyd edib ki, Aİ Bakı ilə uzunmüddətli enerji əməkdaşlığını davam etdirmək niyyətindədir: "Aİ yaxın perspektivdə də Azərbaycan qazının etibarlı alıcısı olaraq qalacaq, Azərbaycandan tədarüklər Aİ-nin enerji asılılığının daha da azaldılmasında mühüm rol oynayacaq".

    Onun sözlərinə görə, Aİ şaxələndirmə və dayanıqlığın artırılmasına, xüsusilə də qlobal bazara çıxışın təmin edilməsinə əhəmiyyətli vəsait yatırıb.

    "Bu kontekstdə biz Azərbaycan kimi etibarlı təchizatçılarla möhkəm və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın qorunmasına böyük önəm veririk", – Lobillo Borrero bildirib.

    Lobillo Borreronun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni normativ paket üzərində də işləyir: "Biz Aİ-nin enerji təhlükəsizliyi arxitekturasını yenidən nəzərdən keçiririk, qaz tədarükündə mümkün fasilələrin qarşısını almaq üçün saxlama mexanizmlərindən kənara çıxan əlavə islahatları qiymətləndiririk".

    "Bu gün Bakıda toplaşaraq təsdiqləyirik ki, tərəfdaşlığımız yalnız tranzaksiya xarakterli deyil, həm də strateji xarakter daşıyır. Sabit tədarüklərin təmin edilməsi, rəqabətqabiliyyətli şərtlər, tənzimləyici koordinasiya və emissiyaların mərhələli şəkildə azaldılması istiqamətində birlikdə çalışaraq biz Avropanın enerji təhlükəsizliyini gücləndirə, eyni zamanda Azərbaycanın əsas, etibarlı və gələcəyə yönəlmiş tərəfdaş rolunu dəstəkləyə bilərik", – o əlavə edib.

    Azərbaycan Avropa Komissiyası Trans-Adriatik Qaz boru kəməri (TAP) Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Лобилло Борреро: ЕС сохранит статус надежного покупателя азербайджанского газа
    Official: EU will remain a reliable buyer of Azerbaijani gas

    Son xəbərlər

    15:40

    İngiltərə klubu Uelbeklə müqavilə müddətini daha bir il uzatmağa qərar verib

    Futbol
    15:39

    "Total Energies": "Abşeron" yatağında 2-ci mərhələ hazırlıq prosesindədir"

    Energetika
    15:36

    "TotalEnergies" 2030-cu ilə qədər dünya üzrə enerji istehsalı planlarını açıqlayıb

    Energetika
    15:36

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    15:35

    Lidiya Salahova: "AGSC 5 il ərzində Avropanın spot bazarında təqribən 7 milyard kubmetr qaz satıb"

    Energetika
    15:31

    Ərdoğan: Türkiyəni təhlükələrdən uzaq tutmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görmüşük

    Region
    15:20

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

    Daxili siyasət
    15:20

    WUF13 Radiospektrin İdarə Edilməsi Portalı istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    15:18

    TAP AG əməliyyatları üçün dekarbonizasiya planı hazırlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti