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Ливия возобновила поставки нефти на свой крупнейший экспортный терминал

Ливия возобновила поставки нефти на свой крупнейший экспортный терминал Ранее из-за остановки нефтепровода добыча нефти в стране упала до минимума за два месяца
Энергетика
25 января 2021 г. 13:05
Ливия возобновила поставки нефти на свой крупнейший экспортный терминал

Ливия завершила ремонт нефтепровода, который поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны — "Эсседер".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Waha Oil Company.

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии сообщила 18 января о снижении добычи нефти в Ливии примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта 32-дюймового трубопровода, который соединяет месторождения Самах и Дахра с нефтетерминалом "Эсседер".

"Ливия возобновила работу трубопровода, по которому нефть доставляется в ее крупнейший экспортный терминал", — передаёт Bloomberg со ссылкой на Waha Oil.

Также, по данным агентства, ранее из-за остановки нефтепровода добыча нефти в стране упала до минимума за два месяца.

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Версия на английском языке Libya resumes oil supplies to its largest export terminal

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